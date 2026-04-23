Пожар в Туапсе вызвал черный налет и превышение вредных веществ в воздухе

В Туапсе третьи сутки продолжается тушение масштабного пожара на морском терминале, возникшего из-за атаки беспилотников (БПЛА). Группировку сил на месте максимально увеличили — сейчас задействованы 276 человек и 77 единиц техники. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
— Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях, — говорится в сообщении.
По данным на вечер 21 апреля, зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза в микрорайонах Грознефть, Сортировка, Звездный и частично в Центральном районе. В связи с этим жителям, в особенности проживающих в этих районах, рекомендуется сократить время нахождения на улице, не оставлять окна открытыми, регулярно проводить влажную уборку и использовать маски при выходе из дома.
В минздраве региона отметили, что с ночи 20 апреля не было ни одного обращения в медучреждения с симптомами острого заболевания из-за пожара.
20 апреля разлив нефтепродуктов произошел в море у Туапсе после атаки украинских беспилотников. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что площадь загрязнения составляет 10 тысяч квадратных метров, для локализации последствий выставили боновые заграждения.
16 апреля в реабилитационный центр в селе Витязево Краснодарского края доставили более 800 птиц. Они пострадали из-за новых выбросов мазута в акватории Черного моря рядом с Анапой.