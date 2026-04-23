Началась атака БПЛА на Нижегородскую область, в небе над Кстово гремят взрывы

Украинские беспилотники пытаются атаковать Нижегородскую область. Над Кстово прогремела серия взрывов, пишет SHOT.

Как рассказали местные жители, в четвертом часу ночи в небе над южной частью города прозвучали несколько мощных хлопков, от которых затряслись окна в квартирах.

«По предварительным данным, ПВО работает по ВСУшным дронам», — утверждают авторы.

Официальная информация об атаке пока не поступала.

В Росавиации тем временем сообщили, что в аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Напомним, что обычно такие ограничения вводятся из-за угрозы атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше