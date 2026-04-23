Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: В районе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы

В районе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников (БПЛА). Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, несколько взрывов раздались около 03:15 ночи. От громких звуков, которые слышали в южной части города, в квартирах «тряслись окна». Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.

22 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами России.

В этот же день стало известно, что подъезд многоквартирного дома обрушился в результате атаки украинского беспилотника в Сызрани. Главное о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше