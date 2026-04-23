Shot: В районе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы

В районе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников (БПЛА). Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
Как рассказали очевидцы, несколько взрывов раздались около 03:15 ночи. От громких звуков, которые слышали в южной части города, в квартирах «тряслись окна». Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.
22 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами России.
В этот же день стало известно, что подъезд многоквартирного дома обрушился в результате атаки украинского беспилотника в Сызрани.