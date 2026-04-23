В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме

В Махачкале пожар в многоквартирном жилом доме удалось полностью потушить, открытое горение ликвидировано. Об этом сообщил представитель пожарно-спасательной службы МЧС по Республике Дагестан.
После завершения основных работ специалисты приступили к разбору и проливке конструкций, чтобы исключить повторное возгорание и устранить возможные очаги тления.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, жертв также не зафиксировано. На месте продолжают работать экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Туапсе третьи сутки продолжается ликвидация возгорания на морском терминале, возникшего после атаки беспилотников.
