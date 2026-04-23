В Красноярске из-за пожара в квартире на Калинина эвакуировались 50 жильцов дома

За сутки в Красноярском крае ликвидировали десять пожаров. К счастью, из людей в них никто не пострадал. В Новоозерном Ермаковского округа на площади 54 квадратных метра загорелись хозпостройки. Погибли два поросенка, двоих удалось спасти.