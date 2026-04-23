В Западной Вирджинии из-за химвыброса на заводе погибли два человека

Недавно в Бухаресте на территории теплоэлектроцентрали CET Vest произошёл мощный взрыв. После инцидента на объекте возник пожар. По данным главы департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат, возгорание охватило два трансформатора. Чиновник подчеркнул, что обошлось без жертв.