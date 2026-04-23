Житель Хабаровского края держал дома живого осетра

Рыбак задержан, рыбу выпустили в реку.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевском районе полицейские задержали за браконьерство 34-летнего жителя поселка Чныррах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В акватории Амура он сетью поймал амурского осетра, принёс живым домой и поместил в пластиковый контейнер.

Необычный домашний питомец провёл в доме мужчины около часа — в дверь жилья гражданина постучались полицейские и изъяли реликтовую рыбу.

Сети мужчины изъяты и помещены на ответственное хранение. Осетра правоохранители выпустили обратно в реку.

— Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов (ч.1 ст. 258.1 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, в Амурске двое мужчин осуждены за перевозку и хранение осётра и чёрной икры.