Житель Хабаровского края держал дома живого осетра

В Николаевском районе полицейские задержали за браконьерство 34-летнего жителя поселка Чныррах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В акватории Амура он сетью поймал амурского осетра, принёс живым домой и поместил в пластиковый контейнер.
Необычный домашний питомец провёл в доме мужчины около часа — в дверь жилья гражданина постучались полицейские и изъяли реликтовую рыбу.
Сети мужчины изъяты и помещены на ответственное хранение. Осетра правоохранители выпустили обратно в реку.
— Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов (ч.1 ст. 258.1 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
