ВМС США сообщили о пожаре на эсминце USS Zumwalt в Миссисипи

Ранее на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower произошёл пожар во время планового технического обслуживания на верфи в Портсмуте, штат Вирджиния. Возгорание заметили члены экипажа и сотрудники предприятия, после чего его оперативно потушили. В результате инцидента пострадали три моряка, им оказали медицинскую помощь. После происшествия специалисты начали проверку причин случившегося и оценку последствий для корабля.