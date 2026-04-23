ВМС США сообщили о пожаре на эсминце USS Zumwalt в Миссисипи

Пожар произошёл на американском эсминце USS Zumwalt на верфи в штате Миссисипи. Пострадали три матроса, сообщил представитель ВМС США.

Инцидент произошёл вечером на верфи, где корабль проходил модернизацию. Возгорание ликвидировали, одного из пострадавших направили в больницу. В январе эсминец спустили на воду после очередного этапа работ. После инцидента работы на объекте продолжают с учётом требований безопасности.

Ранее на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower произошёл пожар во время планового технического обслуживания на верфи в Портсмуте, штат Вирджиния. Возгорание заметили члены экипажа и сотрудники предприятия, после чего его оперативно потушили. В результате инцидента пострадали три моряка, им оказали медицинскую помощь. После происшествия специалисты начали проверку причин случившегося и оценку последствий для корабля.

