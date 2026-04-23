СК предъявил обвинение турагентам после гибели трёх туристов в Бурятии

Напомним, СК возбудил уголовное дело по факту гибели туристов. По данным следствия, группа из 15 человек прибыла из Красноярска в посёлок Монды Окинского района и 18 апреля вышла на маршрут. Группа должна была вернуться через четыре дня, но в ночь на 21 апреля некоторые из участников неожиданно спустились к автомобильной дороге у подножия гор. В придорожном кафе они оставили сообщение о гибели трёх человек во время спуска и затем вернулись на место происшествия.