Хабаровские водители оштрафованы на 116 млн рублей за нарушения на дорогах

Как отметили в Госавтоинспекции, в этом году количество нарушителей выросло на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано, в том числе, с тем, что стали фиксировать разговоры водителей по телефону, в прошлом году это нарушение не выявляли. Чаще стали фиксироваться и другие нарушения: непропущенные пешеходы, движение по выделенной полосе и нарушение требований дорожных знаков и разметки.