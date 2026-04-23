Хабаровские водители оштрафованы на 116 млн рублей за нарушения на дорогах

С начала 2026 года водителей из Хабаровского края оштрафовали на 116 млн рублей за дорожные нарушения, более 61 млн рублей штрафов уже оплачено, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В подавляющем количестве случаев — в прошлом году показатель составил 84,3% от всего количества — хабаровчан «штрафуют» дорожные камеры фиксации нарушений. Чаще всего водители превышают скорость: в этом году за быструю езду уже выписано более 67 тысяч постановлений. На втором месте по распространенности — несоблюдение требований знаков и разметки, на третьем — поездки по автобусным полосам.
Как отметили в Госавтоинспекции, в этом году количество нарушителей выросло на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано, в том числе, с тем, что стали фиксировать разговоры водителей по телефону, в прошлом году это нарушение не выявляли. Чаще стали фиксироваться и другие нарушения: непропущенные пешеходы, движение по выделенной полосе и нарушение требований дорожных знаков и разметки.
— С учетом «скидки» в текущем году уже уплачено 72,5% назначенных штрафов. Процент исполненных постановлений составил 74,3%, — отметили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
