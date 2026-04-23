МЧС: В Махачкале из горящего дома эвакуировали 75 человек, включая 24 детей

В Махачкале пожарные эвакуировали 75 жильцов из многоквартирного дома на улице Северо-Осетинской. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

В Махачкале пожарные эвакуировали 75 жильцов из многоквартирного дома на улице Северо-Осетинской. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

— Эвакуировано 75 человек, в том числе 24 ребенка. На данный момент открытое горение ликвидировано, — говорится в сообщении.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Об инциденте стало известно вечером 22 апреля, сообщалось, что произошел пожар в многоквартирном шестиэтажном доме на мансардном этаже.

22 апреля в двухэтажном частном доме в поселке Клязьма в Пушкинском городском округе Подмосковья произошел пожар, в результате которого погиб один мужчина.

21 апреля загорелась квартира дома на проспекте Вернадского в Москве. Здесь снимали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». При пожаре пострадали пять человек.