В Западной Вирджинии из-за химвыброса погибли два человека

В штате Западная Вирджиния произошёл химический инцидент на промышленном предприятии, в результате которого погибли два человека и ещё 19 получили различные травмы. Чрезвычайная ситуация возникла на заводе Catalyst Refiners, передает AP.
По предварительным данным, во время остановки производства произошла химическая реакция, приведшая к выбросу токсичного сероводорода. Среди пострадавших оказались и сотрудники экстренных служб, прибывшие на место, при этом один человек находится в крайне тяжёлом состоянии.
Людей доставляли в медицинские учреждения разными способами, включая частный транспорт. У пострадавших диагностированы симптомы поражения дыхательных путей, такие как кашель, затруднённое дыхание и раздражение глаз. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее пожар произошел на химическом заводе на юге Израиля после падения обломка ракеты.