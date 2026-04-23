В Западной Вирджинии из-за химвыброса погибли два человека

Два человека погибли, 19 пострадали после химвыброса в Западной Вирджинии.

Источник: Аргументы и факты

В штате Западная Вирджиния произошёл химический инцидент на промышленном предприятии, в результате которого погибли два человека и ещё 19 получили различные травмы. Чрезвычайная ситуация возникла на заводе Catalyst Refiners, передает AP.

По предварительным данным, во время остановки производства произошла химическая реакция, приведшая к выбросу токсичного сероводорода. Среди пострадавших оказались и сотрудники экстренных служб, прибывшие на место, при этом один человек находится в крайне тяжёлом состоянии.

Людей доставляли в медицинские учреждения разными способами, включая частный транспорт. У пострадавших диагностированы симптомы поражения дыхательных путей, такие как кашель, затруднённое дыхание и раздражение глаз. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее пожар произошел на химическом заводе на юге Израиля после падения обломка ракеты.