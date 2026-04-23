В Харькове и Днепропетровске прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в Харькове, информирует телеканал «Общественное».
По данным украинских журналистов, прогремело два взрыва.
Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Днепропетровской областях включены сирены.
Вечером в среду и в ночь на четверг взрывы прогремели в Изюме Харьковской области и в Кривом Роге Днепропетровской области.
Военные РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.