На Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Ранее землетрясение магнитудой 3,7 было зарегистрировано в районе Сочи 20 апреля. По данным краевого центра мониторинга ЧС, очаг находился на глубине 6,5 километра. Подобные события для этого курортного региона не редкость. Объекты инфраструктуры функционировали в штатном режиме, разрушений зафиксировано не было.