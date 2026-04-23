Поезд с делегацией Молдавии сломался на пути к новой европейской колее

Инцидент произошёл во время поездки делегации на открытие обновлённого участка железной дороги. По словам министра, локомотив вышел из строя на маршруте.
«Дорога европейская, построена по всем новым требованиям, а это значит, что нам нужно заменить и локомотивы, чтобы они тоже были европейскими, и тогда мы будем уверены в них», — написал он в своих соцсетях.
Боля назвал произошедшее показательной ситуацией. Он указал, что инфраструктура соответствует новым стандартам, однако подвижной состав требует обновления.
Ранее в Германии скоростной поезд ICE остановился из-за обрушения контактной сети в районе Виттенберга. Состав с примерно 600 пассажирами следовал из Берлина в Лейпциг. Фрагменты линии упали на вагоны и повредили окна, два человека получили лёгкие травмы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.