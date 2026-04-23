Фигурантам дела о гибели туристов из Красноярска в Бурятии предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение организаторам тура в горы Бурятии, в котором погибли три туриста из Красноярска. Об этом рассказали в СК по республике. Директора красноярской турфирмы Endeavour Tour, его заместителя и гида-инструктора, которые тоже забирались на вершину, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Напомним, 20 апреля 15 туристов достигли вершины Мунку-Сардык в Восточных Саянах, после чего спускались обратно в связках по несколько человек. Последняя связка — 43-летний мужчина и две женщины в возрасте 41 года и 44 лет — погибли. Их тела нашли остальные участники похода.
Погибшие были из Красноярска. Известно, что это основатель турагентства Татьяна Ш., сотрудница юридического отдела администрации Ленинского района Красноярска Ольга Х. и турист-инструктор Евгений К.
Организаторам похода может грозить до десяти лет колонии.