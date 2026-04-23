Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурантам дела о гибели туристов из Красноярска в Бурятии предъявили обвинение

Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Следователи предъявили обвинение организаторам тура в горы Бурятии, в котором погибли три туриста из Красноярска. Об этом рассказали в СК по республике. Директора красноярской турфирмы Endeavour Tour, его заместителя и гида-инструктора, которые тоже забирались на вершину, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, 20 апреля 15 туристов достигли вершины Мунку-Сардык в Восточных Саянах, после чего спускались обратно в связках по несколько человек. Последняя связка — 43-летний мужчина и две женщины в возрасте 41 года и 44 лет — погибли. Их тела нашли остальные участники похода.

Погибшие были из Красноярска. Известно, что это основатель турагентства Татьяна Ш., сотрудница юридического отдела администрации Ленинского района Красноярска Ольга Х. и турист-инструктор Евгений К.

Организаторам похода может грозить до десяти лет колонии.