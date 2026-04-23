Короткое замыкание стало причиной гибели пенсионера в Приморье

В поселке Рудный Кавалеровского округа вечером 22 апреля вспыхнул дачный дом. Огонь распространился мгновенно — площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Когда пожарные прибыли на место, внутри они обнаружили тело мужчины 1946 года рождения. Женщина 1952 года рождения успела выбраться, но получила серьезные травмы от воздействия огня и дыма. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.