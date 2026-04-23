Дагестанского «Трампа» оштрафовали за оскорбление россиян

Правоохранители установили, что за маской главы Белого дома скрывался Тофик Исмаилов. В отношении него были составлены два протокола по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а также об унижении человеческого достоинства. На судебном заседании мужчина полностью раскаялся и подтвердил, что именно он является владельцем этого аккаунта.