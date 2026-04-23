В Алапаевске ночью загорелся частный жилой дом

В Алапаевске вспыхнул частный дом на улице Циолковского.

Источник: МЧС РФ

В Алапаевске ночью 23 апреля 2026 года вспыхнул частный жилом дом на улице Циолковского. Огонь охватил 80 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 1:56.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, улица Циолковского. На площади 80 квадратных метров повреждены кровля, перекрытие, стены, домашнее имущество в частном жилом доме, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 16 человек и 4 единиц спецтехники. В 2:15 им удалось локализовать огонь, а через полчаса — потушить возгорание. В результате пожара никто не пострадал. После ликвидации возгорания начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились в 4:10.