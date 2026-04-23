Суд отказался освободить из колонии онкобольного экс-депутата

В сентябре 2022 года Артем Самсонов был признан виновным в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока он продемонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». Сам коммунист настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.