Мужчина погиб, женщина ранена при атаке ВСУ на ДНР, повреждены восемь домов

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику (ДНР) погиб мирный житель и еще одна женщина пострадала. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В Селидово Красноармейского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника (БПЛА) на автомобиль погиб мужчина 1955 года рождения. В Ворошиловском районе Донецка при атаке ударного дрона ранения средней степени тяжести получила женщина 1996 года рождения.

— Повреждены восемь жилых домостроений и 18 легковых автомобилей в Ворошиловском районе столицы региона, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшей оказывается медицинская помощь.

В этот же день стало известно, что украинский беспилотник упал во дворе дома в Курске, эвакуированы 36 жильцов.

