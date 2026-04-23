В Иванове произошло возгорание кровли производственного здания

А ранее в Западной Вирджинии два человека погибли и ещё 19 пострадали в результате выброса химических веществ на предприятии. На заводе по переработке серебра в поселении Институт произошла утечка. После аварии в окрестностях ввели режим самоизоляции для местных жителей, а также приступили к широкомасштабным мерам по устранению последствий происшествия.