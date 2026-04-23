В Иванове загорелась кровля производственного здания

В Иванове произошёл пожар на территории производственного здания, где огонь распространился по кровле и охватил площадь около тысячи квадратных метров. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.
Специалисты продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания, а также предпринимают меры для предотвращения распространения огня на соседние объекты.
К тушению привлечены десятки пожарных и значительное количество техники. Ситуация остаётся под контролем, работы по устранению последствий продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Туапсе третьи сутки продолжается ликвидация возгорания на морском терминале, возникшего после атаки беспилотников.
