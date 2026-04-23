В Пермском крае наказали пытавшегося сбыть 2 килограмма наркотиков мужчину

Он прятал запрещённые вещества в багажнике.

Полиция сообщила, что в Пермском крае наказали пытавшегося сбыть два килограмма наркотиков мужчину. 41-летнего жителя региона задержали в октябре. Судили в Краснокамске.

«Во время досмотра багажника автомобиля мужчины, в углублении для запасного колеса обнаружили два свёртка с запрещённым веществом — производным N-метилэфедрона. Вес составил два килограмма, — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. — Затем наркополицейские нашли пять ранее оборудованных дилером тайников».

Как выяснилось, мужчина был оптовым курьером теневого интернет-магазина. Он зарабатывал на бесконтактном распространении наркотиков в Перми. Куратор давал ему указания через мессенджер. А оплата поступала на криптокошелёк в виде лайткоинов. Их преступник переводил в рубли. В общей сложности он легализовал 735 тысяч рублей.

Наказание — 12 лет колонии строгого режима, 350 тысяч штрафа, конфискация личного автомобиля «Мерседес», мобильного телефона и денег — 735 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Пермском крае в жилом доме сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию. Это произошло в Добрянке.