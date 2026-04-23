Над Новокуйбышевском прогремела серия взрывов, работают расчёты ПВО

Системы противовоздушной обороны в Новокуйбышевске в Самарской области начали работу из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители сообщили, как минимум, о пяти-шести прогремевших взрывах над городом. Также отмечаются гудение от БПЛА и вспышки в небе. На данный момент на территории области действует угроза опасности дронов, а также объявлен план «Ковёр». Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

А ранее расчёты ПВО начали работу в городе Кстово Нижегородской области. Жители населённого пункта рассказали, что около 03:15 они услышали несколько громких хлопков, от которых «тряслись окна» в квартирах. Звуки доносились из южной части города. В аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше