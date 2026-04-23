В Хакасии пожарные спасли из горящей квартиры мужчину

Замыкание проводки привело к пожару в квартире девятиэтажного дома в Саяногорске.

Источник: Комсомольская правда

В Хакасии пожарные спасли из горящей квартиры мужчину. В республиканском МЧС рассказали, что все произошло вечером 22 апреля в одной из квартир девятиэтажного дома на восьмом этаже в Саяногорске. Пожар случился из-за замыкания проводки. Когда приехали его тушить, в кухне квартиры горели вещи на площади девять квадратных метров. В подъезде было слабое задымление, эвакуация жильцов не потребовалась.

Из квартиры сотрудники МЧС спасли мужчину, ему понадобилась помощь врачей. Всего за прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировали семь пожаров, а в Красноярском крае — десять.