Shot: Дрон ВСУ влетел в жилую многоэтажку в Самаре

В Самаре украинский беспилотник (БПЛА) врезался в двенадцатиэтажный жилой дом. Жители услышали взрыв около пяти утра. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

В Самаре украинский беспилотник (БПЛА) врезался в двенадцатиэтажный жилой дом. Жители услышали взрыв около пяти утра. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, повреждены минимум три квартиры на верхних этажах, ударной волной выбило окна. Обломки упали у дома. Поврежден фасад, осколками посекло припаркованные автомобили.

Жильцов выводят из здания, экстренные службы оцепили территорию. По предварительным данным, есть пострадавшие. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.

Накануне в Сызрани Самарской области произошло обрушение подъезда жилого дома в результате атаки украинских беспилотников. Специалисты эвакуировали жильцов соседних подъездов, а также спасли из-под завалов четырех человек, включая ребенка. Всего в результате случившегося пострадали 12 человек, трех из них госпитализировали. Позднее на месте частично обрушившегося дома в Сызрани обнаружили тела ребенка и женщины.

