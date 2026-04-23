Мужчина погиб при пожаре в Иркутском районе сегодня ночью

Пламя было ликвидировано на 120 квадратах.

Источник: МЧС РФ

IrkutskMedia, 23 апреля. Брусовый дом загорелся в садоводстве «Хея» в Иркутском муниципальном округе сегодня ночью. Звеном газодымозащитной службы из дома были эвакуированы два пропановых баллона. Во время тушения пожара и разбора строительных конструкций был обнаружен 55-летний погибший.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, открытое горение на 120 кв. метрах ликвидировали 13 огнеборцев, три единицы техники. Причина произошедшего устанавливается. На месте работают дознаватели ведомства.

Ранее за сутки в Иркутской области произошло десять пожаров. Пять из них стали следствием короткого замыкания.