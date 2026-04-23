Мужчина погиб при пожаре в Иркутском районе сегодня ночью

IrkutskMedia, 23 апреля. Брусовый дом загорелся в садоводстве «Хея» в Иркутском муниципальном округе сегодня ночью. Звеном газодымозащитной службы из дома были эвакуированы два пропановых баллона. Во время тушения пожара и разбора строительных конструкций был обнаружен 55-летний погибший.