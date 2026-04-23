Арест продлили: по делу экс-медиаменеджера Костылева дали показания бывшие коллеги

Тверской суд Москвы продлил арест создателю издания Readovka Алексею Костылеву до 19 июля, передает «ОН».

Медиаменеджеру проведут амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.

На заседании стало известно, что показания по делу дали его бывшие сотрудники Ярослав Воробьев и Игорь Чеканов.

Следствие представило справку из медчасти СИЗО, согласно которой обвиняемый может находиться под стражей с учетом последствий травм после аварии на квадроцикле.

Сам Костылев заявил, что в изоляторе не проходил осмотр у невролога и сообщил о резком ухудшении зрения. По его словам, один глаз не видит, второй работает менее чем наполовину.

Он также указал, что испытывает трудности с передвижением и координацией, при этом получить медицинские документы в СИЗО не может из-за отсутствия профильного специалиста.

Алексея Костылева задержали 25 февраля. Он проходит обвиняемым по делу о хищении миллиарда рублей при поставках беспилотников.

Уголовное дело возбудили в сентябре 2025 года. На тот момент он проходил реабилитацию после травм, полученных в результате аварии. Суд отметил, что размер ущерба по делу пока носит ориентировочный характер.

Читайте также: «Один глаз не видит»: основатель Readovka попросил домашний арест.