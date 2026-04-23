Арест продлили: по делу экс-медиаменеджера Костылева дали показания бывшие коллеги

Тверской суд Москвы продлил арест создателю издания Readovka Алексею Костылеву до 19 июля, передает «ОН».
Медиаменеджеру проведут амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.
На заседании стало известно, что показания по делу дали его бывшие сотрудники Ярослав Воробьев и Игорь Чеканов.
Следствие представило справку из медчасти СИЗО, согласно которой обвиняемый может находиться под стражей с учетом последствий травм после аварии на квадроцикле.
Сам Костылев заявил, что в изоляторе не проходил осмотр у невролога и сообщил о резком ухудшении зрения. По его словам, один глаз не видит, второй работает менее чем наполовину.
Он также указал, что испытывает трудности с передвижением и координацией, при этом получить медицинские документы в СИЗО не может из-за отсутствия профильного специалиста.
Алексея Костылева задержали 25 февраля. Он проходит обвиняемым по делу о хищении миллиарда рублей при поставках беспилотников.
Уголовное дело возбудили в сентябре 2025 года. На тот момент он проходил реабилитацию после травм, полученных в результате аварии. Суд отметил, что размер ущерба по делу пока носит ориентировочный характер.
