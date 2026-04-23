«Крабовому королю» Кану суд утвердил 24 года колонии

По первому уголовному делу в апреле 2024 года Приморский краевой суд признал Олега Кана виновным в организации убийства по найму рыбопромышленника Валерия Пхиденко (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в октябре 2010 года. Кану было назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. По версии СКР, Олег Кан подозревал господина Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь в 2005 году и впоследствии отомстил.