Момент удара БПЛА по жилой многоэтажке в Самаре попал на видео

В Сети появились кадры удара украинского беспилотника (БПЛА) по жилому дому в Самаре. Видеот опубликовал Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что здание получило серьезные повреждения. В настоящее время у многоэтажки работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что повреждены минимум три квартиры на верхних этажах, ударной волной выбило окна. Обломки упали у дома. Поврежден фасад, осколками посекло припаркованные автомобили.
Накануне в Сызрани Самарской области произошло обрушение подъезда жилого дома в результате атаки украинских беспилотников. Всего в результате случившегося пострадали 12 человек, трех из них госпитализировали. Позднее на месте частично обрушившегося дома в Сызрани обнаружили тела ребенка и женщины.