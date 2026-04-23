В Иванове спасатели вскрывают конструкции на «Красной Талке»

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Спасатели проводят работы по вскрытию конструкций на предприятии «Красная Талка» в Иванове, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Проводятся работы по вскрытию конструкций для недопущения дальнейшего распространения огня», — проинформировал заместитель начальника первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ивановской области Михаил Ярунин.
По его словам, сообщение о возгорании поступило в 02:55 мск, по прибытии спасателей наблюдалось открытое горение кровли производственного здания предприятия «Красная Талка» с угрозой распространения огня по обрешетке. В настоящее время пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м.