В Приморье ФСБ пресекла вербовку школьника спецслужбами Украины

«12-летний школьник из Приморского края купил читы (коды для победы) для онлайн-игры “Стэндофф-2”. После того, как подросток перевёл деньги, в мессенджер Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами. Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.