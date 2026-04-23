USNI News: при пожаре на эсминце США пострадали три человека

В Соединённых Штатах произошёл пожар на борту эсминца Zumwalt, по предварительным данным, травмы получили три человека, сообщает USNI News.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах произошёл пожар на борту эсминца Zumwalt, сообщает USNI News.

Инцидент случился в населённом пункте Паскагула (штат Миссисипи). Эсминец находился на верфи.

Травмы получили три человека, один пострадавший госпитализирован.

«Один из пострадавших был доставлен в больницу, двое получили первую помощь на месте происшествия. Экипажу удалось справиться с возгоранием», — говорится в сообщении.

Причина случившегося устанавливается.

Эсминец Zumwalt был спущен на воду в январе текущего года, в Миссисипи он проходит модернизацию.

Напомним, по данным Associated Press, в штате Западная Вирджиния произошёл химический инцидент на заводе, в результате которого погибли два человека и ещё 19 человек получили травмы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше