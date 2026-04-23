USNI News: при пожаре на эсминце США пострадали три человека

В Соединённых Штатах произошёл пожар на борту эсминца Zumwalt, сообщает USNI News.
Инцидент случился в населённом пункте Паскагула (штат Миссисипи). Эсминец находился на верфи.
Травмы получили три человека, один пострадавший госпитализирован.
«Один из пострадавших был доставлен в больницу, двое получили первую помощь на месте происшествия. Экипажу удалось справиться с возгоранием», — говорится в сообщении.
Причина случившегося устанавливается.
Эсминец Zumwalt был спущен на воду в январе текущего года, в Миссисипи он проходит модернизацию.
