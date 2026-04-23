Ночью расчёты ПВО сбили 20 БПЛА ВСУ в Ростовской области

Два десятка беспилотников уничтожили ночью при отражении атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий время беспилотная опасность сохраняется», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Самаре. Местные жители рассказали, что в 05:09 утра прогремел взрыв. Перед этим они слышали сильный гул — беспилотник летел на низкой высоте. Дрон врезался в верхние этажи высотки, его обломки упали на придомовую территорию. Затем очевидцы увидели дым: взрывом «снесло» часть крыши. Ударной волной выбило стёкла в домах напротив. Сейчас территория оцеплена, официальной информации пока нет.

