Водитель, сбивший ребёнка возле школы в Приморье, задержан

Установлено, что 39-летний водитель автомобиля Nissan Wingroad, наехавший на мальчика, остановился и предложил ребёнку помощь, но школьник заверил мужчину, что у него ничего не болит. Мужчина посчитал излишним обращаться в полицию, так как мальчик претензий к нему не имел. Ребёнок оказался на дороге, так как его толкнул туда одноклассник.
Дома ребёнок всё-таки признался родителям, что попал в аварию, те заявили об этом в отдел полиции по Октябрьскому округу. Ссадины колена и локтя, которые получил школьник при наезде, зафиксированы судмедэкспертом как лёгкий вред здоровью.
В отношении мужчины составлен административный материал об оставлении места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП). Водителю, помимо штрафа, грозит лишение прав управления транспортным средством на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.
По данным Госавтоинспекции Приморского края, с начала этого года в регионе зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, с места которых причастные водители скрылись. В 18 таких авариях пострадали несовершеннолетние пешеходы, в подавляющем большинстве таких аварий дети сами отказались от помощи, но о полученных ими травмах становилось известно позднее.
Автолюбителям напоминают, что в любом ДТП причастный к нему водитель обязан остановиться, выставить знак аварийной остановки и включить соответствующие световые сигналы, вызвать полицию, медиков и ждать их приезда.