Провалы на кузбасской трассе — дорожники сделали технологический проезд

В Новокузнецком округе на 186-м километре дороги произошло частичное обрушение, передает дирекция автодорог Кузбасса.
Движение на участке перекрыто, в регионе введен режим ЧС.
По данным дорожных служб, на трассе Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк продолжаются восстановительные работы. Они ведутся круглосуточно.
Специалисты уже сделали технологический проезд для строительной техники к наиболее сложным участкам.
Одновременно ведется мониторинг состояния дорожного полотна. На следующем этапе планируется обеспечить безопасный проезд для легкового транспорта.
Ранее сообщалось, что на этом участке образовались глубокие провалы и ямы.
