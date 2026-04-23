Пропавший четвероклассник обнаружен в Красноярске

Недавно в Уфе спасли десятилетнего мальчика, который забрался на дерево и не смог слезть вниз. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты башкирской столицы, высота растения — 17 метров, как пятиэтажный дом. Когда спасатели прибыли на Элеваторную улицу, солце уже ушло за горизонт. Однако всё закончилось хэппи-эндом: ребёнку помогли вернуться на землю, где его два часа ждала обеспокоенная мама.