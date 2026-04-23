Один человек погиб при атаке БПЛА на предприятия в Самарской области

Промышленные предприятия в Новокуйбышевске Самарской области попали под удар дронов. Из-за падения обломков БПЛА погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Есть пострадавшие.
Самара тоже была атакована БПЛА. Там обломки одного из дронов упали на крышу многоквартирного дома. Несколько человек пострадали, один человек госпитализирован, сообщил господин Федорищев на своей странице «ВКонтакте».
Атака на регион продолжается, добавил губернатор. Развернут оперативный штаб, работают экстренные службы.
