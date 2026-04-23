Один человек погиб в результате атаки украинских дронов по Самарской области

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что два десятка беспилотников уничтожили ночью при отражении атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.