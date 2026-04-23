Два десятка: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 23 апреля

В ночь на 23 апреля в Ростовской области системами ПВО отражена воздушная атака противника. Перехвачено 20 беспилотников самолетного типа.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, атаке подверглись Чертковский, Каменский, Шолоховский, Миллеровский, Верхнедонской, Азовский и Тарасовский районы.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил в МАКС Юрий Слюсарь.
Жителей области предупредили, что беспилотная опасность сохраняется.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше