Оперштаб развернули в Самарской области после атаки БПЛА ВСУ

Оперативный штаб развернули после атаки беспилотников в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе», — говорится в сообщении.

В области сохраняется угроза новых атак Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Напомним, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате инцидента есть пострадавшие, один человек доставлен в медучреждение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

