Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске аварии и сломанный светофор вызвали крупные заторы утром

Причины пробок — ДТП и неисправные светофоры: Ленинградская площадь и ключевые магистрали города заблокированы.

Источник: Om1 Омск

Сегодня утром Омск оказался в крупных заторах. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах была оценена на 5 баллов, даже в 9:40 утра по основным городским магистралям двигаться было крайне сложно.

Наиболее крупные пробки наблюдаются в районе Ленинградской площади и Ленинградского моста. По информации СуперОмска, ранним утром там опрокинулся автомобиль, по информации 2ГИС, на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса сейчас не работает светофор.

Кроме того, были зафиксированы аварии в районе выезда к метромосту и на пересечении улиц Герцена и 7-я Северная.