В Омске аварии и сломанный светофор вызвали крупные заторы утром

Сегодня утром Омск оказался в крупных заторах. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах была оценена на 5 баллов, даже в 9:40 утра по основным городским магистралям двигаться было крайне сложно.
Наиболее крупные пробки наблюдаются в районе Ленинградской площади и Ленинградского моста. По информации СуперОмска, ранним утром там опрокинулся автомобиль, по информации 2ГИС, на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса сейчас не работает светофор.
Кроме того, были зафиксированы аварии в районе выезда к метромосту и на пересечении улиц Герцена и 7-я Северная.