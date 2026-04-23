Экс-чиновница в Красноярске перерезала браслет и отправилась в СИЗО

В Красноярске бывшая чиновница, обвиняемая в мошенничестве с муниципальной землёй, заключена под стражу. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, женщина нарушила ограничения домашнего ареста — перерезала ремень электронного браслета и покинула место заключения.
Расследование касается хищения земельного участка в СНТ «Ручеёк». Площадь надела составляет 660 квадратных метров. По версии следствия, землю оформили в частную собственность по поддельным документам. В совершении преступления подозреваются две женщины, обе ранее работали в подразделениях городской администрации, курировавших земельные вопросы.
Суд изначально отправил обеих фигуранток под домашний арест. Однако одна из них решила пренебречь ограничениями. Она перерезала ремень электронного браслета, который следит за передвижением, и ушла из дома. Кроме того, женщина попыталась повлиять на подельницу и её дочь, уговаривая изменить показания.
Прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения. Следователь обратился в суд с соответствующим ходатайством. В итоге суд заменил домашний арест на заключение под стражу. Бывшая чиновница пробудет в СИЗО как минимум до 16 мая 2026 года.
