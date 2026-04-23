Экс-чиновница в Красноярске перерезала браслет и отправилась в СИЗО

Суд изначально отправил обеих фигуранток под домашний арест. Однако одна из них решила пренебречь ограничениями. Она перерезала ремень электронного браслета, который следит за передвижением, и ушла из дома. Кроме того, женщина попыталась повлиять на подельницу и её дочь, уговаривая изменить показания.