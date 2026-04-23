Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили за ночь 154 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 154 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дроны ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

— В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 22 апреля до 07:00 мск 23 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата, — цитирует ТАСС заявление МО РФ.

В результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область 23 апреля погиб один человек, еще несколько пострадали. Обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, в результате чего на улице также есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

Также стало известно, что украинский беспилотник упал во дворе дома в Курске, эвакуированы 36 жильцов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше