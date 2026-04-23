Силы ПВО уничтожили за ночь 154 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 154 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
— В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 22 апреля до 07:00 мск 23 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата, — цитирует ТАСС заявление МО РФ.
В результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область 23 апреля погиб один человек, еще несколько пострадали. Обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, в результате чего на улице также есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
Также стало известно, что украинский беспилотник упал во дворе дома в Курске, эвакуированы 36 жильцов.