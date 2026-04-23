Мать с двумя детьми погибла при пожаре в Новосибирской области

«В 05:32 поступило сообщение о пожаре в деревне Колбаса Кыштовского района Новосибирской области. Первыми прибыли местные добровольные пожарные. К этому моменту бревенчатый дом на улице Зелёная горел по всей площади. Во время разбора завалов огнеборцы МЧС России обнаружили трёх погибших. В огне погибли женщина 1999 года рождения и двое детей — 2021 и 2023 годов рождения. Ещё один мужчина госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.