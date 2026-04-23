Российские силы ПВО уничтожили за ночь 154 дрона ВСУ над регионами страны

Российские военные отбили ночную атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Силы российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 23 апреля 154 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает минобороны Российской Федерации.

Так, дроны противника были ликвидированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях. А также в Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Сутками ранее, напомним, силы ПВО за ночь 22 апреля уничтожили 155 украинских беспилотников над регионами России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных аппаратов на Севастополь. Дроны пытались атаковать объекты в нескольких районах города. Сбито 5 украинских беспилотников.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше