Силы ПВО за ночь сбили над Россией 154 БПЛА

В Самарской области при атаке БПЛА на промышленные предприятия погиб один человек. Также обломки одного из дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, там пострадали несколько человек. В Ростовской области отразили атаку беспилотников в семи районах, никто не пострадал. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.