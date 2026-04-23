Силы ПВО за ночь сбили над Россией 154 БПЛА

В период с 20:00 мск 22 апреля до 7:00 23 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 154 беспилотника самолетного типа над 10 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Самарской области при атаке БПЛА на промышленные предприятия погиб один человек. Также обломки одного из дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, там пострадали несколько человек. В Ростовской области отразили атаку беспилотников в семи районах, никто не пострадал. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше