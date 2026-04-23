Занятия в школах Самары и Новокуйбышевска перенесли на вторую смену

В школах Самары и Новокуйбышевска занятия первой смены перенесли на вторую. Как сообщил мэр Иван Носков, это связано с атаками Вооружённых сил Украины.

Источник: Life.ru

«Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую смену, в очном формате. Следите за информацией в родительском чате своей школы», — пишет Носков.

Ранее в результате удара украинских беспилотников по Самарской области в Новокуйбышевске погиб один человек. Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате инцидента есть пострадавшие, один человек доставлен в медучреждение. В связи с происшествием в регионе развёрнут оперативный штаб, экстренные службы уже приступили к работе.

