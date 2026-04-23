Скрыть следы не удалось: жителя Красноярска обвиняют в убийстве двух человек

Жителя Красноярска обвиняют в убийстве двух человек. Об этом 22 апреля рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. По версии следствия, 36-летний фигурант устроил пожар, в котором погибли его знакомые. Это произошло ночью 19 апреля 2026 года. Трое знакомых — обвиняемый, 49-летний мужчина и 30-летняя женщина — употребляли алкоголь в хозяйственной постройке на проспекте Свободном.