Скрыть следы не удалось: жителя Красноярска обвиняют в убийстве двух человек

Мужчину задержали после пожара в хозпостройке на проспекте Свободном.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Красноярска обвиняют в убийстве двух человек. Об этом 22 апреля рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. По версии следствия, 36-летний фигурант устроил пожар, в котором погибли его знакомые. Это произошло ночью 19 апреля 2026 года. Трое знакомых — обвиняемый, 49-летний мужчина и 30-летняя женщина — употребляли алкоголь в хозяйственной постройке на проспекте Свободном.

В ходе застолья погибший мужчина заснул, а между обвиняемым и женщиной возник конфликт «на почве личных неприязненных отношений». Тогда мужчина схватил нож и ударил несчастную в грудь. Она скончалась на месте.

После этого он решил сокрыть следы преступления и поджег вещи, а сам убежал. В результате при пожаре погиб и мужчина. Фигурант задержан. Скорее всего его отправят в СИЗО.